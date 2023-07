Guerre en Ukraine : Zelensky veut une invitation à rejoindre l'Otan

Le ministère ukrainien de la Défense affirme que ses forces ont tué plus de 228 000 militaires russes depuis le début de l'invasion l'année dernière. Le ministère affirme également que la Russie a perdu environ 4 041 chars, 7863 véhicules blindés et 3 519 drones. Ces chiffres suggèrent que plus de 20 000 soldats russes seraient morts rien qu'en juin.

