Le gouvernement israélien a acté aujourd'hui vendredi le limogeage de Ronen Bar, le chef de l'agence de sécurité intérieure Shin Bet, en qui Benjamin Netanyahu a dit ne plus avoir confiance.

Une lettre du Premier ministre aux membres du gouvernement a évoqué "une perte de confiance professionnelle et personnelle persistante entre le Premier ministre et le directeur du service", qui empêche "le gouvernement et le Premier ministre d'exercer efficacement leurs pouvoirs, ce qui porte atteinte aux capacités opérationnelles du service et à la gouvernance de l'État".

Ronen Bar, nommé en octobre 2021 pour un mandat de cinq ans, avait dès avant la décision assuré qu'il se défendrait devant les "instances appropriées".

Dans une lettre rendue publique jeudi soir, il a affirmé que les motivations de son limogeage, annoncé dès dimanche par M. Netanyahu, sont basées sur "l'intérêt personnel" et ont pour but d'"empêcher les enquêtes sur les événements qui ont conduit au 7-Octobre et sur d'autres graves affaires examinées actuellement par le Shin Bet".

Pour protester contre ce limogeage, jeudi soir, plusieurs milliers de personnes ont bravé la pluie et le vent pour manifester devant la résidence privée de Benjamin Netanyahu à Jerusalem, puis devant la Knesset, le Parlement israélien, où les ministres étaient réunis.