L'ONU a dénoncé vendredi l'impact sur les civils des frappes israéliennes ces dernières semaines sur la bande de Gaza, constatant qu'un "large pourcentage des victimes sont des enfants et des femmes".

(Re)voir Gaza : le bilan humain s'alourdit après les frappes israéliennes

"Entre le 18 mars et le 9 avril 2025, il y a eu environ 224 frappes israéliennes sur des immeubles résidentiels et des tentes pour déplacés", a indiqué le Haut-Commissariat aux droits de l'homme dans un communiqué. Il a ajouté que pour "36 frappes répertoriées et corroborées" par le Haut-Commissariat, les victimes "étaient uniquement des femmes et des enfants jusqu'à présent".