"Il a été pleinement convenu par et entre Israël et l'Iran qu'il y aurait un cessez-le-feu complet et total", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Un cessez-le-feu qui, selon son message, devait entrer en vigueur mardi à 04H00 GMT et se dérouler sur 24 heures en deux temps, l'Iran arrêtant initialement toutes ses opérations avant qu'Israël ne fasse de même 12 heures plus tard.

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a réagi en précisant qu'il n'existait "pas d'accord" formel à ce stade, mais que Téhéran n'avait "pas l'intention" de poursuivre ses frappes si Israël "arrête" son agression. De son côté, Israël n'a pas pour l'heure confirmé officiellement cette annonce, qui survient après des vagues successives de frappes réciproques.

"A la 24e heure, la fin officielle de la guerre de 12 jours sera saluée par le monde", a lancé Donald Trump, ajoutant que les deux parties avaient accepté d'être "pacifiques et respectueuses" lors de chaque phase du processus. Quelques heures après le message du président américain, mais avant 00H30 GMT, une série d'explosions a secoué Téhéran, les plus violentes depuis le début de la guerre contre Israël le 13 juin.