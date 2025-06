La France va dépasser mercredi le chiffre de 1 000 ressortissants français rapatriés d'Israël et d'Iran au total après le déclenchement de la guerre de 12 jours entre les deux pays, a annoncé le ministre du Commerce extérieur et des Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin.

Encore hier soir, j'étais à Orly pour accueillir un nouveau vol qui venait d'Amman en Jordanie, et nous avons des vols militaires depuis Tel-Aviv qui, via Chypre, rejoignent la France. Il y en avait un hier, il y en aura trois aujourd'hui [pour un total de] plus d'un millier [de Français rapatriés, et malgré le cessez-le feu] nous continuons à rapatrier.

Laurent Saint-Martin, ministre du Commerce extérieur, sur la chaîne de télévision française TF1.