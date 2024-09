L'armée israélienne a annoncé avoir bombardé sept sites du Hezbollah dans le sud du Liban, au lendemain de séries d'explosions sans précédent attribuées à Israël et visant les systèmes de transmission du mouvement libanais pro-iranien.

Le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, doit s'exprimer à 17H00 (14H00 GMT) sur les explosions qui ont fait mardi et mercredi plus de 30 morts et quelque 3.200 blessés, exacerbant les craintes d'une guerre à grande échelle.



Israël n'a pas commenté ces attaques, survenues juste après son annonce d'étendre ses objectifs de guerre contre le Hamas palestinien, jusqu'à la frontière nord avec le Liban, pour permettre le retour des déplacés dans le nord du pays. Son armée a annoncé avoir mené des frappes nocturnes sur six "sites d'infrastructures" du Hezbollah et un dépôt d'armes dans le sud du Liban.