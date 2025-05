La Défense civile palestinienne a fait état aujourd'hui de huit morts dans un bombardement israélien sur des tentes de personnes déplacées à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Des avions de chasse israéliens ont, dans la nuit, pris pour cible trois tentes abritant des dizaines de déplacés, tuant "huit personnes, y compris quatre enfants âgés de deux à cinq ans et deux femmes", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la Défense civile à Gaza, Mahmoud Bassal.

Selon lui, l'armée israélienne a aussi détruit à l'explosif cinq maisons dans l'est de la ville de Gaza (nord) et effectué des tirs d'artillerie sur la localité d'Abassa, à l'est de Khan Younès, sans qu'il ait été fait état de blessés.



La Défense civile palestinienne avait annoncé hier la mort de 15 personnes dans des bombardements et tirs israéliens en plusieurs endroits de la bande de Gaza.