Live démarré à 08h02

Direct Intenses confrontations entre l’Inde et le Pakistan, le monde appelle à la "retenue"

La communauté internationale appelle l'Inde et le Pakistan à faire preuve de "retenue" militaire après la confrontation la plus grave entre les deux puissances nucléaires depuis deux décennies. Les attaques ont fait des dizaines de morts parmi des civils indiens et pakistanais. Tous les horaires sont affichés en temps universel.