L'armée israélienne a dit lundi avoir approuvé de nouveaux ordres de conscription pour 7.000 membres de la communauté juive ultra-orthodoxe, un sujet hautement sensible dans le pays alors que les effectifs de l'armée sont sous pression après plus d'un an de guerre à Gaza.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant "a approuvé la recommandation de l'armée d'émettre 7.000 nouveaux ordres dans le processus d'évaluation des ultra-orthodoxes éligibles à la conscription", qui viennent s'ajouter aux 3.000 ordres émis en juillet, a indiqué l'armée dans un communiqué.

Ces appels au service militaire obligatoire de 32 mois pour les hommes, qui seront envoyés "dans les jours qui viennent", ont pour objectif "d'atteindre les objectifs de recrutement", a-t-elle ajouté.

Israël mène depuis un an une guerre sur plusieurs fronts, notamment contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, qui a fait au moins 780 morts et 4.500 blessés parmi ses soldats. La guerre pèse aussi sur les quelque 300.000 réservistes rappelés depuis l'attaque sanglante du Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre 2023.

Cette attaque a entraîné la mort de 1.206 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur les données officielles israéliennes, incluant les otages tués ou morts en captivité.

En représailles, l'armée israélienne a lancé une offensive destructrice à Gaza qui a fait 43.374 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas.

La conscription des juifs ultra-orthodoxes est au coeur du débat public alors que les partis ultra-orthodoxes sont des membres clés de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Ils représentent environ 14% de la population juive d'Israël, soit près de 1,3 million de personnes, et environ 66.000 hommes en âge de servir bénéficient d'une exemption car ils se consacrent à l'étude des textes sacrés du judaïsme en vertu d'une règle instaurée à la création d'Israël en 1948.

Les "haredim" ("craignant Dieu" en hébreu), qui ont une interprétation stricte de la loi religieuse juive et vivent souvent repliés sur leurs communautés, considèrent que l'étude de la Torah protège le pays autant que l'armée.

Mais en juin, la Cour suprême a ordonné la conscription des étudiants en écoles talmudiques, estimant que le gouvernement ne pouvait pas les exempter "en l'absence d'un cadre légal adéquat".

En 2018, la question de leur conscription avait créé une crise telle qu'elle avait précipité le pays vers cinq élections législatives en quatre ans, sans que le sujet ne soit clos.