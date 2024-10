Israël affirme avoir "éliminé" Hachem Safieddine, successeur pressenti de Nasrallah

Le ministère libanais de la Santé a fait état d'au moins dix personnes tuées et 31 blessées dans deux frappes israéliennes ayant visé le sud et l'est du Liban, bombardés sans relâche par Israël depuis près d'un mois.

Dans deux communiqués distincts, le ministère a rapporté qu'une frappe israélienne avait fait cinq morts et 10 blessés dans la région du Hermel, à la frontière avec la Syrie, et une autre cinq morts et 21 blessés dans la ville méridionale de Nabatiyeh.

De son côté l'armée israélienne poursuit ses opérations. Ce soir, elle appelle de nouveau à évacuer des bâtiments de quartiers de la banlieue sud de Beyrouth.