La chaîne de télévision qatarie Al Jazeera a qualifié dimanche de "criminel" la descente des forces israéliennes dans ses bureaux de Ramallah, en Cisjordanie occupée, et l'émission d'un ordre de fermeture de 45 jours.

Al Jazeera "condamne et dénonce avec véhémence cet acte criminel", a déclaré la chaîne dans un communiqué, ajoutant que ce "raid" sur son bureau et "la saisie" de son équipement n'étaient "pas seulement une attaque" contre elle "mais un affront à la liberté de la presse et aux principes mêmes du journalisme".

Capture vidéo via AP de la chaîne Al Jazeera ce 22 septembre 2024. © AP Photo

L'armée israélienne indique que le bureau de la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera à Ramallah, en Cisjordanie occupée, était "utilisé pour inciter à la terreur". L'ordre de fermeture a été signé à la suite d'un avis juridique et d'une évaluation des services de renseignement selon lesquels "les bureaux étaient utilisés pour inciter à la terreur, pour soutenir des activités terroristes, et les émissions de la chaîne mettaient en danger la sécurité et l'ordre public dans la région et dans l'ensemble de l'Etat d'Israël", a affirmé l'armée dans un communiqué.