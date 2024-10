Israël bombarde le coeur de Beyrouth

Israël a vertement critiqué vendredi une enquête de l'ONU qui a conclu que l'Etat hébreu cherchait délibérément à détruire le système de santé de la bande de Gaza et maltraitait les détenus palestiniens, qualifiant ces conclusions de "scandaleuses".



Jeudi, la Commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies (CoI) avait estimé qu'"Israël met en oeuvre une politique concertée de destruction du système de santé de Gaza" dans le cadre de la guerre menée contre le mouvement islamiste Hamas dans le territoire palestinien.



Et la Commission estime que ces attaques "incessantes et délibérées contre le personnel médical" relèvent du "crime de guerre et du crime contre l'humanité d'extermination".



Des Palestiniens recherchent les corps de leurs proches tués lors d'un bombardement israélien d'une école à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le jeudi 10 octobre 2024. @AP Photo/Abdel Kareem Hana

Dans un long communiqué diffusé seulement vendredi, l'ambassade d'Israël auprès de l'ONU à Genève rejette ces allégations avec véhémence.



"Ce rapport est une nouvelle tentative flagrante de la part de la CoI de délégitimer l'existence même de l'État d'Israël et d'entraver son droit à protéger sa population, tout en dissimulant les crimes des organisations terroristes", écrit l'ambassade.



"Ce rapport dépeint sans vergogne les opérations d'Israël dans des établissements de santé à Gaza infestés de terroristes comme s'il s'agissait d'une stratégie contre le système de santé, tout en ignorant complètement les preuves accablantes que les établissements médicaux de Gaza ont été systématiquement utilisés par le Hamas et le Jihad islamique palestinien pour des activités terroristes", souligne le communiqué.