Israël a bombardé le QG du renseignement du Hezbollah

Des Français, pour la plupart des personnes vulnérables, ont quitté le Liban à destination de Paris à bord de vols commerciaux supplémentaires mis en place par la compagnie libanaise Middle East Airlines. À la demande du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lors d'un déplacement lundi au Liban, "Middle East Airlines a mis en place ce jour (...) deux vols supplémentaires qui ont permis à certains de nos compatriotes qui le souhaitaient - en particulier ceux qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière - de regagner la France", a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay Christophe Lemoine, dans un point à la presse.

Les autorités françaises avaient réservé pour le compte de personnes vulnérables (malades, personnes âgées ou isolées) 200 sièges sur ces vols. La compagnie continue par ailleurs d'opérer deux vols quotidiens de Beyrouth vers Paris, "par le biais desquels nos compatriotes qui le souhaitent peuvent quitter le Liban", a ajouté le porte-parole.

À l'arrivée à Paris-Charles-De-Gaulle, Émilie, une Française de 41 ans qui n'a pas voulu donner son nom, confie espérer "repartir au plus vite". Avec son compagnon, ils ont décidé de quitter le Liban quand les bombardements se sont rapprochés de chez eux, notamment à un "endroit où on passait tout le temps en bus". "On s'est dit, si on trouve un vol, on part. Ça se rapproche de plus en plus, il n'y a plus de limites", explique-t-elle. "L'ambassade de France nous a aidés à trouver un billet (...), on a eu un vol direct, on a sauté dessus".

À proximité, Souheir Saklaoui, une Libanaise de 19 ans, étudiante depuis deux ans en France, attend son "petit frère de 16 ans". Ses parents ont décidé de l'envoyer "en France pour sa sécurité".

On ne sait pas du tout ce qui peut se passer, d'une heure à l'autre, un quartier peut être ciblé, bombardé. C'était très dur de trouver des billets sur ce vol commercial, et très, très cher. Souheir Saklaoui, 19 ans, étudiante en France depuis deux ans.

Le Quai d'Orsay réitère "que tous les déplacements vers le Liban sont formellement déconseillés".

La diplomatie française rappelle également "la nécessité de mettre fin à l'escalade militaire dans la région et appelle toutes les parties à s'abstenir de toute action déstabilisatrice".



Paris a par ailleurs appareillé lundi un porte-hélicoptère amphibie (PHA) qui devrait arriver d'ici la fin de semaine au large du Liban, accompagné d'une frégate d'escorte. Le navire pourrait accueillir 1.500 personnes et effectuer des rotations entre le Liban et Chypre si une évacuation devait être décidée.

Quelque 24.000 ressortissants français sont installés au Liban, en grande majorité binationaux.