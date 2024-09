Israël conseille aux citoyens libanais de "s'éloigner des cibles" du Hezbollah dans le sud du Liban

L'armée israélienne a conseillé lundi aux citoyens libanais de "s'éloigner des cibles" du Hezbollah dans le sud du Liban, ajoutant que les frappes visant le mouvement islamiste allaient "se poursuivre dans un avenir proche" et que celles-ci seraient "plus importantes et plus précises".

"Nous conseillons aux civils des villages libanais situés à l'intérieur ou à proximité de bâtiments et de zones utilisés par le Hezbollah à des fins militaires, tels que ceux utilisés pour stocker des armes, de se mettre immédiatement à l'abri pour leur propre sécurité", a déclaré le porte-parole de l'armée, le contre-amiral Daniel Hagari, lors d'un point presse, en s'adressant directement à la population libanaise, ce qui est rare.

L'armée israélienne va mener "des frappes plus importantes et plus précises contre les cibles terroristes" du Hezbollah au Liban, a-t-il encore dit.

Le porte-parole a ajouté que l'armée israélienne avait mené lundi matin de nouvelles frappes visant des sites du Hezbollah et que les bombardements se poursuivraient "dans un avenir proche".

Le Hezbollah libanais échange des tirs quasi quotidiennement avec l'armée israélienne depuis le début de la guerre le 7 octobre dans la bande de Gaza entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et l'armée israélienne. Le Hezbollah affirme soutenir ainsi son allié du Hamas et les Palestiniens.

Les échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah se sont intensifiés ces derniers jours, après les vagues d'explosions spectaculaires d'appareils de transmission du Hezbollah --attribuées à Israël--, qui ont fait 39 morts et 2.931 blessés mardi et mercredi dans des bastions du mouvement chiite pro-iranien au Liban.