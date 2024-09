Guerres au Proche-Orient et en Ukraine, pressions sur la démocratie et les droits de l'homme : Alain Berset, tout nouveau patron du Conseil de l'Europe, s'inquiète des risques de division des sociétés du continent.

L'ancien président suisse, qui a pris ses fonctions à Strasbourg le 18 septembre, s'alarme particulièrement des répercussions du conflit entre Israël, le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais. "On sent les conséquences de ces tensions très fortement sur notre propre continent", déclare-t-il, interrogé depuis New York où il s'est adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies. "C'est un élément qui me préoccupe."

Alain Berset s'adresse à l'Assemblée de l'ONU en septembre 2023.

AP Photo/Richard Drew

"On a aujourd'hui des divisions dans la société, on a une montée de l'antisémitisme, c'est inacceptable, on a une montée de la haine anti-musulmans, c'est inacceptable. Il faut une tolérance zéro, fustige-t-il. Or, pour l'ancien responsable socialiste, "la force d'intégration est au cœur du projet européen. L'unité dans les différences est absolument centrale. Tout ce qui pousse à la haine, à la violence, est négatif et on doit se battre contre ça".

Le Conseil de l'Europe, fondé en 1949, est la vigie des droits de l'homme sur le continent. Mais dans plusieurs pays, notamment en France et au Royaume-Uni, des voix se sont élevées pour contester l'institution, dont le bras juridique est la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), chargée de faire respecter la convention du même nom.