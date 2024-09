L'ancien membre du cabinet de guerre israélien Benny Gantz a estimé dimanche à Washington qu'il était temps pour Israël de s'occuper de la situation dans le nord du pays face au Hezbollah libanais et appelé à faire face à l'Iran.



"L'heure du Nord a sonné et, en fait, je pense que nous sommes en retard sur ce point", a déclaré Benny Gantz, qui participait à un forum de discussion sur le Moyen-Orient (MEAD) dans la capitale américaine, jugeant qu'Israël avait "fait une erreur" en évacuant autant de personnes du nord du pays après l'attaque du Hamas le 7 octobre.



Un travailleur de la Défense civile inspecte les restes d'une voiture brûlée qui a été touchée par une frappe israélienne dans la ville portuaire de Sidon, dans le sud du pays, le lundi 26 août 2024. AAP Photo/Mohammed Zaatari

Des milliers d'Israéliens ont dû fuir le nord, alors que depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, le Hezbollah et l'armée israélienne échangent presque quotidiennement des tirs à la frontière israélo-libanaise.

Le mouvement islamiste libanais pro-iranien affirme soutenir ainsi son allié du Hamas et les Palestiniens de Gaza.

