Pressés d'en finir avec la guerre dans la bande de Gaza à trois semaines de l'élection présidentielle, les Etats-Unis voient dans la mort du chef du Hamas une occasion unique et entendent "redoubler d'efforts" en vue d'un cessez-le-feu mais la balle est dans le camp de Benjamin Netanyahu.

"Il est maintenant temps d'aller de l'avant" en vue d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas plus d'un an après le début de la guerre et d'obtenir la libération des otages qui y sont encore retenus, a déclaré le président américain Joe Biden, félicitant au passage le Premier ministre israélien pour avoir éliminé Yahya Sinouar.

Il a aussitôt annoncé qu'il enverrait son chef de la diplomatie, Antony Blinken, en Israël dans les "quatre ou cinq jours" afin de faire pression sur les autorités israéliennes.