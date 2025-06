Direct démarré le 15 juin 2025 à 8h00 (TU)

Direct Israël : dix morts et plus de 200 blessés à la suite de tirs de missiles iraniens

Dix personnes sont mortes et plus de 200 ont été blessées depuis samedi soir dans des tirs de missiles et de drones iraniens sur Israël, selon des services de secours, la police et des hôpitaux.