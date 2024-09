Israël a éliminé un important chef du mouvement libanais Hezbollah dans une frappe à Beyrouth

Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne la frappe aérienne israélienne "brutale et vicieuse" sur une banlieue de Beyrouth, qui a fait au moins 14 morts et des dizaines de blessés.

La frappe aérienne brutale et vicieuse du régime sioniste sur Beyrouth (...) constitue une violation flagrante du droit international, ainsi qu'une violation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité nationale du Liban. Nasser Kanani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères

"Il ne fait aucun doute que le régime sioniste cherche à intensifier les tensions et à élargir la géographie de la guerre et du conflit dans la région", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'"une politique aussi vicieuse constitue une menace claire et maximale pour la paix et la sécurité internationales".

Israël a annoncé ce vendredi avoir tué Ibrahim Aqil, un important chef militaire du Hezbollah, soutenu par l'Iran, lors d'une frappe sur une banlieue de Beyrouth. Une dizaine de commandants du mouvement islamiste libanais ont également été tués, selon l'armée.

Le ministère de la Santé libanais a fait état d'au moins 14 morts dans le raid.