Live démarré le 22 février 2025 à 6h10

Direct Septième et dernier échange de prisonniers et otages entre Israël et le Hamas

Un nouvelle échange de prisonniers et otages doit avoir lieu, ce samedi 22 février 2025, dans le cadre de la seconde phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Un échange sous haute tension, après la confusion dans la restitution du corps de Shiri Bibas, qui n'a pas été remis en même temps que la dépouille de ses deux jeunes garçons jeudi. Le Hamas a indiqué une "possible erreur" quand Israël dénonçait une "violation cruelle" de la trêve. Tous les horaires sont donnés en temps universel (TU).