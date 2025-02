Live démarré le 21 février 2025 à 6h05

Direct Israël-Gaza : Sommet des dirigeants de cinq pays arabes sur le plan de Donald Trump organisé à Ryad

L'Arabie saoudite accueille, vendredi 21 février 2025, un sommet réunissant huit dirigeants arabes pour discuter d'un plan en réponse à la proposition de Donald Trump. Le président américain veut placer la bande de Gaza sous contrôle américain et déplacer la population du territoire palestinien dévasté par la guerre. Actuellement, un accord de cessez-le-feu est en vigueur entre Israël et Gaza depuis le 19 janvier. La libération des échanges d'otages et prisonniers se poursuit. La restitution hier jeudi de quatre dépouilles d'otages de Gaza est la première depuis le début de la trêve.

Tous les horaires sont donnés en temps universel (TU).