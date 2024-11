Israël a informé officiellement les Nations unies lundi de l'annulation de l'accord avec l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), voté la semaine dernière par le Parlement israélien, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.



"Sur instruction du ministre des Affaires étrangères Israël Katz, le ministère des Affaires étrangères a notifié à l'ONU l'annulation de l'accord entre l'Etat d'Israël et l'Unrwa", ajoute le communiqué.

Le Parlement israélien a voté il y a une semaine à une écrasante majorité une loi interdisant les activités en Israël de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), provoquant un tollé international.



Israël, depuis longtemps très critique à l'égard de l'agence, a accusé des employés de l'Unrwa d'avoir participé au massacre perpétré sur son sol par le Hamas le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.



"L'Unrwa, l'organisation dont les employés ont participé au massacre du 7 octobre et dont beaucoup d'employés sont des membres du Hamas, fait partie du problème de la bande de Gaza et non de la solution. L'ONU a reçu d'innombrables preuves selon lesquelles des agents du Hamas sont employés par l'Unrwa et sur l'utilisation de leurs installations à des fins terroristes, mais rien n'a été fait à ce sujet", affirme le ministère.