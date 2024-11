Les dirigeants de pays arabes et musulmans ont appelé lundi Israël à se retirer totalement des territoires arabes occupés depuis 1967 pour parvenir à une paix régionale "globale", à l'issue d'un sommet en Arabie saoudite consacré à la situation au Moyen-Orient.

"Une paix juste et globale dans la région (...) ne peut être obtenue sans mettre un terme à l'occupation israélienne de l'ensemble des territoires occupés" sur la base des frontières du "4 juin 1967" -antérieures à l'occupation par Israël de la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le Golan syrien - conformément aux résolutions de l'ONU et au plan de paix arabe de 2002 stipulant qu'Israël doit rendre tous les territoires occupés depuis 1967 en échange d'une normalisation avec les pays arabes.