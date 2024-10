Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré lundi de poursuivre le combat contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, qualifié de "mission sacrée".

Site du festival de musique Nova, où des centaines de participants ont été tués et enlevés par le Hamas et emmenés à Gaza. Premier anniversaire de l'attaque, près du kibboutz Reim, dans le sud d'Israël, le lundi 7 octobre 2024. @AP Photo/Ariel Schalit

Pendant qu'Israël se recueillait, les mouvements islamistes palestinien Hamas et libanais Hezbollah ont tiré des salves de roquettes contre le territoire israélien et l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes à Gaza et au Liban.

Le Hezbollah a affirmé avoir visé la principale base de renseignement militaire israélienne, Glilot, près de Tel-Aviv.



A Tel-Aviv, une cérémonie en soirée avec des familles et proches de personnes tuées ou enlevées lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a eu lieu après une journée commémorative ouverte à Réïm (sud), où au moins 370 personnes avaient été tuées.



Nous avons défini les buts de la guerre et nous sommes en train de les réaliser : renverser le Hamas, ramener tous les otages à la maison, les vivants comme les morts. Il s'agit d'une mission sacrée, nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne l'aurons pas accomplie. Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien

"Nous continuerons à nous battre", a-t-il ajouté après avoir affirmé plus tôt qu'Israël changeait "la réalité" sur le terrain pour qu'il n'y ait plus d'attaque semblable à celle du 7 octobre.