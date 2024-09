"Honte à vous", "Vous avez du sang sur les mains" : Emmanuel Macron a été vivement interpellé jeudi à Montréal par des manifestants critiques de la position de la France sur le conflit à Gaza.

"Shame on you !", "Shame on you !" Aussi dans leur version anglaise, les accusations proférées par une dizaine de manifestants, ont fusé alors que le chef de l'Etat sortait d'une conférence de presse avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau.



À l'issue d'un bain de foule avec le public qui l'attendait sur les trottoirs, Emmanuel Macron est alors allé à la rencontre des manifestants dans une mêlée de journalistes et d'agents de sécurité. Deux manifestants, dont une jeune femme palestinienne qui a expliqué avoir perdu sa fille à Gaza, ont demandé au président français de cesser son inaction : "C'est un génocide" qui est commis à Gaza, "vous pouvez l'arrêter", "vous offrez une couverture diplomatique" à l'État d'Israël. "La France envoie de l'argent et des armes qui tuent des innocents", "nous voulons des actes", "vous pouvez mettre la pression sur Israël", ont-ils martelé.

Le président s'est attaché à répondre point par point, en anglais, sans réussir à inverser le cours de la discussion. "Soyons clairs, nous ne vendons pas d'armes, nous demandons un cessez-le-feu, nous sommes allés au Conseil de sécurité pour cela", a-t-il argumenté.



Emmanuel Macron a ensuite rejoint le Premier ministre du Québec François Legault quelques mètres plus loin dans un musée du Vieux port de Montréal. "Je suis allé leur parler parce qu'il y a une vraie émotion dans toutes nos sociétés. On le voit bien sûr à Gaza, les images qu'il y a, le drame qui s'y joue", a-t-il dit devant des journalistes. "Je comprends, je respecte cette émotion (...) A côté de cette émotion, il peut y avoir beaucoup de confusion", a-t-il ajouté, en déplorant des "propos inacceptables à l'instant sur ce sujet".