Le ministère de la Défense israélien annonce avoir obtenu un nouveau train d'aide militaire américaine, d'une valeur de 8,7 milliards de dollars "en soutien à l'effort militaire en cours d'Israël", en pleine escalade avec le Hezbollah libanais et en guerre à Gaza.

Les négociations entre Israël et les États-Unis ont été conclues à Washington et portent sur le déblocage de 3,5 milliards de dollars en vue de l'achat de matériel et équipement de guerre, et 5,2 milliards de dollars destinés à l'amélioration des systèmes de défense antiaériens israéliens, notamment les boucliers antimissiles Dôme de fer et Fronde de David ainsi qu'un "système laser de pointe", selon un communiqué du ministère.

Israël travaille depuis plusieurs années à un système antimissile par laser qui pourrait lui donner un avantage considérable face à l'arsenal de roquettes et missiles dont dispose le Hezbollah libanais sur son flanc nord.

En 2021, le ministère de la Défense avait indiqué travailler avec le groupe d'armement israélien Elbit Systems sur un système de laser, pouvant être installé à bord d'un petit avion civil et qui permettrait de viser n'importe quel objet volant, comme des "drones, des obus, des roquettes, des missiles balistiques".

Le don de 5,2 milliards de dollars permettra de renforcer les systèmes Dome de fer et Fronde de David tout en soutenant la mise au point "d'un système de défense avancé ayant recours à un faisceau laser très puissant et actuellement dans les dernières étapes de son développement".

L'annonce de ce nouveau financement du plus gros bailleur d'aide militaire à Israël intervient le jour même où le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas a exhorté à la tribune de l'ONU la communauté internationale à arrêter "d'envoyer des armes à Israël", jugeant "le monde entier responsable de ce que subit [le peuple palestinien] à Gaza et en Cisjordanie".