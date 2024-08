À pieds joints, Armand Duplantis a sauté mardi sur le podium des JO de Paris où il a reçu sa médaille d'or des mains d'une autre légende, Sergeï Bubka, au lendemain de son deuxième sacre olympique, et d'un nouveau record du monde au saut à la perche (6,25 m). "On réalise plus en recevant la médaille", a souri en zone mixte le Suédois, l'or autour du cou, et la voix éraillée.

Armand Duplantis ne semble pas y croire, ce 6 août à Saint-Denis. © AP Photo/Martin Meissner

Sergeï Bubka, détenteur du record du monde pendant trente ans (1984-2014), ne lui a rien dit "de bien fou", a assuré le désormais double champion olympique : "Il m'a juste dit 'Félicitations, tu as été super, tu as sauté haut', rien de bien fou."

Record du monde le 5 août. © AP Photo/Bernat Armangue

"Vous pouvez entendre un peu à ma voix que la nuit a été longue mais belle. On a bien fait la fête et célébré le moment le plus dingue que j'aurais pu vivre dans ma carrière", a raconté le perchiste.

"Tous mes proches étaient là, les deux côtés de ma famille, à la fois la partie suédoise et l'américaine. Je ne crois pas qu'on n'ait jamais réuni autant de membres en même temps, c'était vraiment une réunion de famille", décrit celui qui a grandi en Louisiane.

"C'était très, très particulier. Il n'y a pas de mot pour ça, que quelque chose comme ça (la médaille d'or et le record, NDLR) nous réunisse de cette façon est incroyable."