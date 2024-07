Les périmètres de sécurité mis en place depuis le 18 juillet autour de la Seine pour préparer la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques ont été largement étendus et leurs accès durcis vendredi depuis 13h00, selon la préfecture de police.

Le périmètre gris, également appelé périmètre antiterroriste, est élargi au quartier du Trocadéro, où seront réunis tous les dignitaires étrangers, jusqu'à la place de l’Étoile via l'avenue Kléber.

A l'est, ce périmètre est prolongé jusqu'au pont Nelson-Mandela, qui délimite la zone d'embarquement des bateaux sur lesquels défileront les athlètes.

"Pour accéder à ce périmètre gris, il faudra obligatoirement le QR code et une pièce d'identité, comme d'habitude. Mais on va demander en plus une attestation de la raison pour laquelle la personne se rend dans la zone. Et ces raisons seront limitées", avait indiqué jeudi à l'AFP le préfet de police Laurent Nuñez.

Les spectateurs, munis de leur billet et d'une pièce d'identité, sont invités à accéder au périmètre "le plus tôt possible", dès 15h30, heure d'ouverture des boxes ou des tribunes, dont les portes fermeront à 18h30.

Les personnes invitées par des riverains de la Seine devront présenter une attestation de leur hôte et les travailleurs devront également fournir un document de leur employeur. Le préfet de police leur recommande "très fermement" de regagner leur domicile et d'accueillir leurs invités "si possible avant 15h00".

Pour aller au restaurant, il faudra la preuve de la réservation, le QR code et une pièce d'identité.

Aucune circulation automobile n'est tolérée, à l'exception des forces de sécurité et de secours et des urgences.

Le périmètre rouge, dit d'interdiction de circulation motorisée, est lui aussi étendu en amont et en aval de la Seine, ainsi que dans une large zone autour de la place de l’Étoile.

La circulation motorisée y sera complètement interdite à partir de 13h00, sauf pour les secours ou dérogations exceptionnelles, par exemple un médecin qui doit donner une consultation urgente.

En revanche, les piétons et les vélos continuent à circuler librement.