"Nos services de renseignement et nos forces de l'ordre sont mobilisés pour retrouver et punir les auteurs de ces actes criminels", affirme Gabriel Attal après l'attaque subie par la SNCF sur son réseau, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Le Premier ministre déplore sur le réseau X "des actes de sabotage (qui) ont été, de façon préparée et coordonnée, menés sur des installations de la SNCF". "Les conséquences sur le réseau ferroviaire sont massives et graves", souligne-t-il.