Josep Borrell est à Kiev où il entend rassurer l'Ukraine sur le soutien de l'Europe, à l'occasion de la première visite d'un haut responsable européen après la victoire de Donald Trump aux élections américaines.

La victoire du républicain inquiète en Ukraine et en Europe, qui craignent que Donald Trump ne mette un terme au soutien de Washington à Kiev dans son combat contre l'invasion russe.

"Le message est clair : les Européens continueront à soutenir l'Ukraine", a déclaré Josep Borrell, qui devrait quitter ses fonctions le mois prochain, à un journaliste de l'AFP qui l'accompagnait.

"Nous avons soutenu l'Ukraine depuis le début, et pour ma dernière visite en Ukraine, je transmets le même message : nous vous soutiendrons autant que nous le pouvons", a-t-il dit.

Des soldats ukrainiens tirent en l'air lors d'une cérémonie funéraire de leur camarade Sviatoslav Romanchuk au cimetière de Kiev, en Ukraine, le mercredi 3 janvier 2024. (Photo AP/Evgeniy Maloletka)

Lors de sa campagne, Donald Trump a remis en cause le maintien de l'importante aide militaire et financière américaine à l'Ukraine et déclaré qu'il pourrait conclure un accord rapide pour mettre fin à la guerre.