D'après deux sondages de sortie des urnes du centre Edison Research et de CNN, le soutien des Afro-américains à Donald Trump est passé de 8% à 13% entre 2020 et 2024, et de 32% à 45% chez les Latinos. Signe inquiétant pour les démocrates de la démographie mouvante de leur base.

Selon Roberto Suro, professeur à l'université de Californie du Sud, "on a véritablement observé –parmi les hommes Mexicains-Américains, (chrétiens) évangéliques, sans diplôme universitaire et membres de la classe ouvrière– un mouvement constant vers Trump, élection après élection", notamment car ils sont traditionnellement conservateurs sur les questions sociales.

Contre toute attente, Donald Trump a fait mieux qu'en 2020 avec les femmes et la jeunesse, malgré une campagne Harris axée sur la défense des droits reproductifs. Pour Sylvie Laurent, enseignante à Sciences Po Paris, "les femmes ont la charge du budget de la famille, font les courses pour les repas. Les prix de l’alimentation ont augmenté de plus de 30% depuis 2020 (...) Harris n’a pas su répondre à cette situation" et n'a pas fait le plein dans cet électorat.