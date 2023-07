Kiev de nouveau frappée par les drones russes

Vladimir Poutine accueille à partir du 27 juillet ses partenaires africains à Saint-Pétersbourg pour un sommet Russie-Afrique, un moyen d'afficher une entente malgré le conflit en Ukraine et la fin de l'accord céréalier, source d'inquiétude pour le continent. Isolé sur la scène internationale depuis le lancement de son offensive militaire en Ukraine, le maître du Kremlin peut toujours compter non seulement sur son partenaire chinois, mais aussi sur le soutien -- plus ou moins vocal -- de nombreux pays africains.

"Aujourd'hui, le partenariat constructif, confiant et tourné vers l'avenir entre la Russie et l'Afrique est particulièrement significatif et important", souligne Vladimir Poutine dans un article publié le 24 juillet sur le site du Kremlin. À Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale impériale, plusieurs chefs d’État africains sont attendus, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour la deuxième édition de ce sommet après une première en 2019 à Sotchi, sur la mer Noire.