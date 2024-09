Deux Palestiniens ont été tués dimanche dans le nord de la Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne poursuit pour le cinquième jour consécutif une vaste opération lancée contre les groupes armés palestiniens, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Depuis le lancement de ces raids israéliens, durant lesquels blindés et bulldozers ont détruit de nombreuses rues et réseaux électriques, d'eau et de télécommunications notamment à Jénine et dans plusieurs camps de réfugiés, au moins 24 Palestiniens ont été tués, selon le ministère. Les groupes armés palestiniens ont indiqué qu'au moins 14 d'entre eux étaient des combattants.