L'Iran a lancé la construction d'un tunnel "défensif", intégré au réseau de métro de Téhéran, pour "faire face aux situations d'urgence", rapportent des médias officiels.

"Pour la première fois dans le pays, un tunnel doté de fonctionnalités défensives est en cours de construction à Téhéran", a déclaré Jafar Tashakori, responsable de la commission des transports du Conseil municipal, cité par l'agence de presse officielle Irna.

"Ce tunnel suit le trajet entre les stations de métro "Les Défenseurs de la Santé" et "Hôpital Imam Khomeini", et offre la possibilité d'un accès direct à ce centre médical par le tunnel", a-t-il ajouté.

Il n'a pas fourni plus de détails sur ce tunnel "défensif". Mais en persan le mot "défense" peut avoir plusieurs significations, les médecins et infirmiers étant appelés "défenseurs de la santé" et la police "défenseurs de la sécurité".

"Cette initiative novatrice représente un grand pas en avant pour améliorer la préparation de Téhéran face aux situations d'urgence et aux crises potentielles", a encore dit Jafar Tashakori selon Sepah News, organe des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique.

L'annonce de la construction de ce tunnel intervient dans un contexte de tensions accrues entre l'Iran et son ennemi juré Israël, qui a visé des sites militaires sur le territoire iranien le 26 octobre en représailles à des tirs de missiles iraniens contre Israël le 1er octobre. Quatre soldats ont été tués par l'attaque israélienne, selon les autorités iraniennes qui ont affirmé qu'elle n'avait causé que des dégâts limités aux systèmes radar. D'après des médias, un civil a également péri dans cette attaque à laquelle l'Iran a promis de riposter.