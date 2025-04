La Corée du Nord confirme le déploiement de troupes en Russie

Le président russe Vladimir Poutine a remercié lundi le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pour "l'exploit" des combattants nord-coréens qui ont lutté pour la Russie contre les forces ukrainiennes dans la région russe de Koursk que Moscou affirme avoir entièrement "libérée".

"Les amis coréens ont agi, guidés par le sentiment de solidarité, de justice et de vraie camaraderie", a souligné Vladimir Poutine, dans une déclaration publiée par le Kremlin. "Nous l'apprécions beaucoup et sommes sincèrement reconnaissants personnellement au camarade Kim Jong Un (...) et au peuple nord-coréen", a-t-il assuré.