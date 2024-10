La Défense civile de Gaza annonce "plus de 55" morts dans une frappe israélienne dans le nord

La Défense civile dans la bande de Gaza a fait état mardi de "plus de 55" personnes tuées à Beit Lahia dans une frappe israélienne nocturne sur cette commune du nord du territoire palestinien.

"Plus de 55 martyrs et des dizaines de blessés se trouvent sous les décombres d'un immeuble résidentiel de 5 étages appartenant à la famille Abounasr, qui a été bombardé par l'occupation israélienne cette nuit", a déclaré Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile. Il a précisé que l'immeuble se trouvait à Beit Lahia, où comme dans le reste du nord de la bande de Gaza les secouristes disent ne plus pouvoir travailler.