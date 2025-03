Direct démarré le 20 mars 2025 à 05h30

Direct La Défense civile palestinienne rapporte la mort de 10 personnes dans des frappes israéliennes, jeudi

"Au moins 10 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans des frappes aériennes israéliennes qui ont visé six maisons à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, tôt jeudi matin", a déclaré Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal. Les horaires sont indiqués en temps universel.