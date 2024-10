La Finul affirme qu'un char israélien a tiré sur une de ses positions

Le Hezbollah annonce avoir tiré un missile "guidé" sur un char israélien près d'un village libanais frontalier, au lendemain d'affrontements violents durant lesquels le mouvement pro-iranien a assuré avoir détruit deux drones et plusieurs véhicules militaires des forces israéliennes.

Après un an d'échanges de tirs transfrontaliers, Israël et le Hezbollah sont entrés le 23 septembre en guerre ouverte au Liban. Depuis cette date, au moins 1 356 personnes ont été tuées dans le pays dans les bombardements aériens israéliens, selon un décompte à partir de chiffres officiels, et plus d'un million ont été forcées de quitter leurs maisons.