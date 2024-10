Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti dimanche à Bagdad que Téhéran n'avait "pas de ligne rouge" concernant "la défense" de son peuple et de ses intérêts, après qu'Israël a promis de riposter à sa récente attaque de missiles.

"Alors que nous avons déployé des efforts considérables ces derniers jours pour éviter une guerre généralisée dans notre région, je dis clairement que nous n'avons pas de lignes rouges pour la défense de notre peuple et nos intérêts", a écrit le ministre sur X à son arrivée à Bagdad.

Le 1er octobre, l'Iran a lancé environ 200 missiles contre Israël en riposte à l'assassinat à Téhéran du chef du Hamas palestinien, imputé à Israël, et à la mort du chef du Hezbollah libanais et d'un général des Gardiens de la révolution iraniens, tués dans une frappe israélienne près de Beyrouth.

Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a promis que la riposte de son pays serait "mortelle, précise et surprenante", ce à quoi Téhéran a dit être "prêt".

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s'exprime lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue irakien Fouad Hussein lors de sa visite à Bagdad, Irak, le dimanche 13 octobre 2024. © AP Photo/Anmar Khalil

Les entretiens de Abbas Araghchi en Irak s'inscrivent dans le cadre de "consultations (...) avec les pays musulmans sur les situations critiques" dans la bande de Gaza et au Liban "à la suite des attaques et agressions génocidaires du régime israélien", a déclaré sur X le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï. Sa visite vise à "faire taire les armes et la violence (...) et à instaurer la sécurité et la stabilité dans la région", a affirmé Ali al-Moussaoui, conseiller politique du Premier ministre irakien Mohammed Chia al-Soudani.