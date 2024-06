La France a autorisé la livraison d'équipements électroniques pour des drones israéliens, selon le média Disclose

"Le gouvernement a autorisé la livraison, en Israël, d’équipements électroniques pour des drones soupçonnés de bombarder des civils à Gaza. Du matériel de guerre fabriqué par Thales et dont l’expédition la plus récente était prévue le 26 mai 2024, révèle Disclose, documents confidentiels à l’appui." annonce le média Disclose.



Les drones en questions seraient des "transpondeurs de type « TSC 4000 IFF »". "Classé par le ministère des armées dans la catégorie des « systèmes de surveillance, de poursuite de cible et de reconnaissance », ce matériel de guerre permet aux drones israéliens d’éviter tout risque de collision ou de tirs entre aéronefs « amis »." peut-on lire dans l'enquête.

Un soldat israélien lance un drone à la frontière entre Israël et Gaza le 15 avril 2024. AP Photo/Ohad Zwigenberg