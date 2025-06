Interrogé par RTL sur la question de savoir si la France, qui coprésidera une conférence avec l'Arabie saoudite à New York sur le conflit israélo-palestinien, reconnaîtra un État de Palestine, Jean-Noël Barrot a réaffirmé : "Nous sommes déterminés à le faire."

L'objectif, a-t-il dit, est "d'entraîner avec nous un certain nombre de pays, et d'entraîner aussi toutes les parties prenantes, et notamment l'Autorité palestinienne, les pays arabes". Il a toutefois précisé que la France n'officialiserait pas seule une telle reconnaissance.

"La France aurait pu prendre une décision à portée symbolique. Ce n'est pas le choix que nous avons retenu parce que nous avons une responsabilité particulière, c'est la France, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité", a affirmé le ministre. "Si nous le faisons, c'est pour changer les choses et faire en sorte que l'existence de cet Etat de Palestine devienne plus crédible, plus possible", a-t-il ajouté.

La conférence internationale co-présidée par la France et l'Arabie saoudite, qui doit relancer une solution pacifique au conflit israélo-palestinien dite "à deux États", se tiendra du 17 au 20 juin.