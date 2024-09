"Il est temps de parvenir à un règlement à la frontière israélo-libanaise qui garantisse la sécurité et permette aux civils de rentrer dans leurs foyers", écrivent les présidents américain Joe Biden et français Emmanuel Macron dans un communiqué commun publié après leur rencontre en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Ils précisent avoir "travaillé ensemble ces derniers jours" pour parvenir à un appel conjoint pour un cessez-le-feu temporaire, soutenus également par l'UE, l'Australie, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar.

"Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours sur la frontière entre le Liban et Israël pour donner une chance à la diplomatie" en lien avec la situation au Liban et à Gaza, précisent tous ces pays dans une déclaration commune, appelant "toutes les parties, y compris les gouvernements d'Israël et du Liban" à l'approuver.