La mission de l'armée israélienne contre le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza "n'est pas terminée", a déclaré mercredi le nouveau chef d'état-major à l'occasion d'une cérémonie officielle en marge de sa prise de fonctions.

"Aujourd'hui, j'accepte le commandement de Tsahal avec modestie et humilité", a déclaré le général Eyal Zamir lors de cette cérémonie télévisée marquant sa promotion au grade de lieutenant-général, le plus haut de l'armée israélienne.

"Ce n'est pas une relève comme les autres, c'est un moment historique. Le (...) Hamas a subi un coup dur, mais il n'est pas encore vaincu", a-t-il ajouté, affirmant: "La mission n'est pas encore terminée."



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'entretient avec le secrétaire militaire Eyal Zamir lors de la réunion hebdomadaire du cabinet dans son bureau de Jérusalem, le dimanche 28 avril 2013. @AP Photo/Sebastian Scheiner

Agé de 59 ans, le général Zamir est le premier chef d'état-major issu du corps des blindés, et s'est forgé une réputation d'homme a poigne sur le champ de bataille.

Il prend ses fonctions alors que la poursuite de la fragile trêve entrée en vigueur le 19 janvier entre Israël et le Hamas, après plus de 15 mois de guerre, apparaît menacée, les deux belligérants n'étant pas d'accord sur la façon de la prolonger après l'expiration de sa première phase pendant le weekend.

"Une très lourde responsabilité repose sur vos épaules", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu pendant la cérémonie. "Les résultats de la guerre auront une importance pour des générations, nous sommes déterminés à (emporter) la victoire", a-t-il ajouté.



Benjamin Netanyahu et le général Zamir se connaissent bien, ce dernier ayant été conseiller militaire du Premier ministre il y a une dizaine d'années