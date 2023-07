La question des céréales ukrainiennes et du coût de leur transport occupe l'Europe

L'Union européenne est prête à exporter la quasi-totalité des produits agricoles ukrainiens via des "voies de solidarité" et à couvrir les coûts, a déclaré mardi 25 juillet le commissaire européen à l'Agriculture, Janusz Wojciechowski.

Tweet URL

Les voies de solidarité sont des liaisons de transport ferroviaire et routier à travers les États membres de l'UE qui bordent l'Ukraine, comme la Pologne et la Hongrie, tandis que la voie la plus importante passe par la Roumanie.

Wojciechowski a déclaré que l'UE envisageait plusieurs initiatives des États membres pour proposer un plan conjoint pour couvrir les coûts de transport supplémentaires.

Pour faciliter le fret, un projet d'harmonisation de l'écartement des rails entre UE et Ukraine est en cours. Mais dans l'immédiat, pour éviter la saturation des corridors existants, la Lituanie propose de recourir aux ports des États baltes -d'une capacité annuelle combinée de 25 millions de tonnes pour les grains.

"Il faut aussi des procédures douanières et administratives plus efficaces, qui peuvent se faire à l'arrivée dans les ports européens", et pas uniquement à la frontière ukrainienne où "cela prend du temps et fonctionne mal", a observé le ministre lituanien Kestutis Navickas.

Le commissaire européen à l'Agriculture Janusz Wojciechowski estime cependant que le plus grand obstacle à l'exportation des céréales ukrainiennes via l'UE reste le coût - bien plus élevé que la route maritime traditionnelle.

"Transporter les grains via la Pologne ou les pays Baltes sera toujours beaucoup plus cher que ce que propose la Russie sur le marché mondial" pour ses propres céréales, a-t-il déploré, défendant l'idée de subventions européennes pour combler cet "écart d'attractivité".

"Certains États comme la Pologne ont adopté des aides au niveau national, mais je préférerais une solution européenne, équitable pour tous (...) il est nécessaire de trouver des financements (de l'UE) pour accroître le transport", a-t-il indiqué.