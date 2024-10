L'armée russe a annoncé lundi avoir abattu dans la nuit 21 drones ukrainiens, dont 12 au-dessus du territoire de la Crimée, péninsule annexée par la Russie.

"Pendant la nuit, des tentatives du régime de Kiev de commettre des attaques terroristes avec des drones aériens contre des sites sur le territoire russe ont été empêchées", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

"Les systèmes de défense antiaérienne ont détruit 21 drones ukrainiens", a-t-il précisé.



Douze appareils ont été abattus au-dessus de la Crimée et six autres au-dessus de la région de Koursk, théâtre d'une offensive ukrainienne d'ampleur depuis début août, selon la même source.

Les drones restants ont été neutralisés dans les régions de Belgorod (1), Briansk (1) et Voronej (1), frontalières de l'Ukraine, ajoute le communiqué.

Aucune victime, ni dégâts n'ont été rapportés dans l'immédiat.



Sur cette photo tirée d'une vidéo diffusée par le service de presse du ministère russe de la Défense le dimanche 6 octobre 2024, un lance-roquettes multiple automoteur de 122 mm « Grad » de l'armée russe tire des roquettes vers une position ukrainienne dans un lieu non divulgué. @Photo du service de presse du ministère russe de la Défense via AP

Les autorités locales ont indiqué lundi matin qu'un incendie qui s'était produit dans un dépôt de pétrole à Féodossia, en Crimée, sans établir de lien avec les attaques de drones nocturnes.

"Le feu s'est déclaré dans le dépôt de pétrole à Féodossia", a indiqué le gouvernement de Crimée dans un communiqué.

Des secouristes et des pompiers ont été dépêchés sur les lieux et l'état d'urgence a été déclaré dans cette ville portuaire sur la mer Noire, selon la même source.

La Russie annonce quasi quotidiennement avoir détruit des drones ukrainiens lancés contre son territoire.

Kiev dit mener ces frappes, qui visent souvent des sites énergétiques, en réponse aux bombardements russes qui endeuillent l'Ukraine depuis plus de deux ans.