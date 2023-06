La Russie affirme avoir tué deux généraux ukrainiens dans la frappe sur Kramatorsk

Le Kremlin s'est félicité jeudi des images "incroyables" du président russe Vladimir Poutine prenant un rarissime bain de foule avec des dizaines de personnes l'acclamant, y voyant un signe de "soutien" après la rébellion avortée de Wagner.

Vladimir Poutine apparaît rarement dans des rassemblements populaires, pour des raisons de sécurité et sanitaires. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les personnes le rencontrant lors d'événements officiels sont triées sur le volet et doivent se plier à un confinement et à plusieurs tests.

Le président Vladimir Poutine lors de sa visite à Derbent, dans le Caucase russe, le 28 juin 2023. @Gavriil Grigorov, Spoutnik, Kremlin, Photo via AP

Pourtant, mercredi soir, les télévisions russes ont diffusé des images du président allant à la rencontre de dizaines de personnes lors d'un déplacement à Derbent, dans le Caucase russe (sud), acceptant de se faire prendre en photo et distribuant des poignées de main et même des baisers sur la tête d'une enfant.