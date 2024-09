La Russie augmente les effectifs de son armée en réponse à l'"hostilité" occidentale

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a annoncé son départ de Russie après 32 ans d'activités dans le pays, suite à la décision de Moscou de la retirer de la liste des organisations étrangères agréées.

MSF est la dernière d'une série d'organisations caritatives, de groupes de défense des droits humains et d'organisations non gouvernementales financées par l'Occident à suspendre ses opérations en Russie depuis l'invasion russe.

L'organisation a expliqué dans un communiqué lundi soir avoir reçu le mois dernier une lettre du ministère de la Justice la supprimant du registre des ONG étrangères en Russie. Cette décision s'appliquait à la branche néerlandaise de MSF en Russie, qui était la seule active dans le pays. Elle a donc mis fin aux activités de l'ONG dans le pays. "Pour nous conformer à cette décision, nous avons dû clôturer nos opérations dans le pays et résilier les contrats de notre personnel", a expliqué à l'AFP Maria Borscheva, porte-parole de MSF. Il existe toujours une "succursale" qui s'occupe des activités non opérationnelles en Russie, a-t-elle précisé.

L'année dernière, la Russie avait déclaré les ONG Greenpeace, Transparency International et WWF "indésirables", leur interdisant de fait d'opérer dans le pays.

"C'est le coeur lourd que nous devons mettre un terme à nos activités en Russie", a déclaré MSF, précisant qu'elle y supervisait des dizaines de programmes depuis 1992.

MSF a indiqué avoir fourni une aide humanitaire à plus de 52.000 réfugiés et personnes déplacées depuis l'invasion russe. Plus de 15.400 personnes ont également reçu un soutien médical, mental et psychosocial gratuit, selon l'ONG. Maria Borscheva a déclaré que plus de 50 personnes travaillaient en Russie. MSF a dépensé 3,4 millions d'euros en programmes dans le pays l'année dernière, indique le site internet de l'organisation.

"De nombreuses personnes ayant besoin d'une aide médicale et humanitaire se retrouvent désormais sans le soutien que nous aurions pu leur apporter", a déploré Norman Sitali, responsable des opérations de MSF en Russie. "MSF aimerait continuer à travailler en Russie, si, et lorsque cela sera possible".