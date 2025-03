Les forces russes bombardent massivement vendredi les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, a annoncé le ministre de l'Energie, Guerman Galouchtchenko.

"Les infrastructures énergétiques et gazières de plusieurs régions d'Ukraine subissent à nouveau des bombardements massifs de missiles et de drones", a écrit M. Galouchtchenko sur Facebook, ajoutant que "toutes les mesures nécessaires sont prises pour stabiliser l'approvisionnement en énergie et en gaz".

"La Russie tente de nuire aux Ukrainiens ordinaires en bombardant les installations de production d'énergie et de gaz, sans abandonner son objectif de nous priver d'électricité et de chauffage, et en causant le plus grand préjudice aux citoyens ordinaires", a déploré le ministre.