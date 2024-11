Les Européens devraient suivre l'exemple des Etats-Unis et autoriser des frappes sur le sol russe des missiles à longue portée qu'ils fournissent aux forces ukrainiennes, a estimé aujourd'hui le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Il a rappelé, avant le début d'une réunion des ministres de la Défense à Bruxelles, que cette décision revenait aux Etats membres, et non à l'UE.

J'espère que tous les Etats membres suivront la décision américaine.

Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne.

"Je suis convaincu qu'ils (les Européens) suivront l'exemple des Etats-Unis et autoriseront les Ukrainiens à utiliser (ces) armes pour combattre les Russes à l'intérieur du territoire russe", a ajouté Josep Borrell, qui préside aujourd'hui son dernier conseil des ministres de l'UE, le 123ème, après cinq années passées à la tête de la diplomatie européenne.