Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a assuré jeudi que Moscou était prête à un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, après un avertissement de Donald Trump à Vladimir Poutine à la suite de frappes meurtrières sur Kiev.



Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'entretient avec son homologue iranien, Abbas Araghchi, lors de leur rencontre à Moscou, le vendredi 18 avril 2025. @Tatyana Makeyeva/Photo via AP

La salve lancée par la Russie dans la nuit de mercredi à jeudi, 70 missiles et 145 drones visant au total six régions et faisant 12 morts à Kiev selon les autorités ukrainiennes, est intervenue à un moment où les laborieuses négociations entreprises par le président américain se crispent sur la question de la Crimée.



Donald Trump "parle d'un accord et nous sommes prêts à conclure un accord, mais certains éléments spécifiques doivent encore être peaufinés", a affirmé Sergueï Lavrov dans un entretien diffusé jeudi soir par la chaîne américaine CBS.



"Il y a plusieurs signes qui montrent que nous allons dans la bonne direction", louant Donald Trump comme "probablement le seul dirigeant sur la planète qui reconnaît le besoin de s'attaquer aux cause profondes de la situation".



Le président américain a indiqué cette semaine être "très proche" d'un compromis avec la Russie pour mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle lancée par la Russie en février 2022.